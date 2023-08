Notícia em Itália: Roma, de Mourinho, inicia contactos por Abel Ruiz

De acordo com o jornalista Gianluca Di Marzio, o avançado do Braga é um de vários nomes referenciados pela Roma para reforçar o ataque, tendo sido iniciados contactos com vista à sua contratação.

Abel Ruiz é um dos nomes referenciados pela Roma, treinada por José Mourinho, para reforçar o ataque neste verão, tendo sido iniciados contactos com o Braga com vista à contratação do avançado espanhol, assegura esta quarta-feira o jornalista Gianluca Di Marzio, especialista no mercado.

A Roma já monitoriza o avançado de 23 anos há algum tempo, mas o interesse cresceu com a sua prestação no último Europeu sub-21, onde foi uma das grandes figuras, apontando três golos e duas assistências nos seis jogos que disputou.

O emblema giallorossi também tem estado a ponderar investidas por Duván Zapata (Atalanta), Marcos Leonardo (Santos), Armando Broja (Chelsea) e Willian José (Bétis).

Abel Ruiz representa o Braga desde 2019 e na última época registou 12 golos e sete assistências em 51 jogos.