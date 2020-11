Carlos Carvalhal, treinador do Braga

Treinador do Braga diz que jogar de três em três dias não justifica que a equipa tire o pé do acelerador frente ao Famalicão mas admite que há jogadores afetados pela intensidade do calendário

O Braga está com um calendário intenso, sem grande tempo para recuperar jogadores do ponto de vista físico, mas Carlos Carvalhal entende que isso não limita a capacidade da equipa.

"O jogo com o Famalicão vai ter uma intensidade muito alta, na linha dos últimos encontros. É um adversário valoroso e que nos merece respeito, mas o Braga vai lutar para conseguir os três pontos e sem quaisquer desculpas. Aliás, não me venham fazer perguntas sobre cansaço nem gestão, porque isso não entra em equação. Há uma determinação e vontade muito grandes. Este é o jogo mais importante das nossas vidas", apela o treinador do Braga.

Depois de cinco vitórias consecutivas, Carvalhal refere que a pressão sobre a equipa é a mesma e que "não há distrações" de qualquer tipo. "Temos feito o nosso trabalho e só estamos preocupados com o nosso jogo. O essencial é dentro do campo. Queremos explorar uma ou outra fragilidade do adversário".

Apesar de ter dito que o cansaço não pode ser uma desculpa, a sequência intensa de jogos do Braga, devido à participação na Liga Europa, está a causar alguns transtornos em termos físicos. "Galeno e Sequeira? Há possibilidade de haver mais impedimentos, o que é normal atendendo ao calendário, que deixa uma mossa muito grande. Têm sido jogos muito intensos e ainda houve um dérbi pelo meio. Vamos perceber quem estará melhor".

Sobre os castigos de David Carmo e Fransérgio, suspensos por três jogos, o treinador recusa comentar e diz que "o Braga irá tomar uma posição oficial" sobre o assunto em breve.