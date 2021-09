"Na nossa sociedade, aquelas pessoas que têm capacidade de juntar não abundam"

Carlos Carvalhal, treinador do Braga, na antevisão do jogo com o Santa Clara, abordou o importante regresso de Castro.

Lesão de Abel Ruiz

"A lesão do Abel Ruiz não muda nada. Temos plena confiança nos nosso avançados. Infelizmente o Abel teve uma lesão. Avança o Mário [González] e o Vitinha, dois jogadores em que temos total confiança. Vamos estar muito bem servidos. O Abel é um excelente jogador, o Mário também, e o Vitinha, que as pessoas pouco conhecem, se calhar vão ficar a conhecer a breve trecho, porque é um avançado com muita capacidade de trabalho e de finalização"

Último jogo com o Tondela

"Quem esteve no estádio percebeu a diferença da equipa enquanto esteve 0-0 e quando marcámos o primeiro golo. Depois do 1-0 a equipa mudou muito, mais confiante, mais solta e mais atirada para a baliza, como nós gostamos. Há dois ou três jogos nós éramos a equipa, a seguir ao Benfica, que mais rematava. Estamos a falar de indicadores positivos. Por outro lado, a questão da eficácia também é importante, mas parece que afinámos a pontaria no último jogo e queremos manter isso. Queremos rematar muito, porque é sinal que é ma equipa positiva e que joga para o ataque, mas, por outro lado, melhorar os níveis de eficácia. É um desafio que temos pela frente para os próximos jogos"

Sistema tático

"Está tudo em aberto. Estamos a trabalhar nos dois sistemas, apesar e eu não gostar muito de falar em sistemas, porque o que manda e a dinâmica da equipa. O nosso sistema da época passada, e que temos dado continuidade, é muito híbrido, mas que estava refém de um jogador como o Sequeira. Face à falta de ritmo do [Francisco]Moura, tivemos de jogar praticamente com três centrais, o que é coisa que nós raramente fizemos durante a nossa passagem pelo Braga. Nunca jogámos verdadeiramente com três centrais. O Sequeira e o Moura permitem-nos ter um sistema muito mas flexível. Temos também a possibilidade de jogar com um jogador mais perto do avançado e que, no último jogo, foi o Chiquinho. É um jogador que dá variabilidade à dinâmica e cria mais problemas aos adversários. Estamos preparados para jogar com um ou outro sistema, inclusive, no próprio jogo estamos preparados para alterar o sistema"

Regresso de Castro

"Saúdo o Castro, porque tem um um significado para a equipa que vai muito para além da sua competência como jogador. Basta estar no lote de convocados para a energia de todos melhorar. É uma personalidade pouco comum no futebol e muito querida no nosso grupo, desde a equipa técnica, jogadores e, creio, pela massa associativa. Saúdo vivamente o regresso do Castro, porque sei a energia que ele transmite, estando no banco ou eventualmente a jogar. É sempre um jogador que acrescenta e que junta. Na nossa sociedade, e não é só no futebol, aquelas pessoas que têm capacidade de juntar não abundam. É uma questão de personalidade. Ajuda muito o treinador, porque a sua competência vai muito além do que faz dentro do campo, e já faz muito. Vai ajudar-nos já amanhã e nos próximos jogos, porque depois temos jogos quinta-feira e domingo. Vamos ver o Castro em ação e vamos beneficiar muito com isso em termos de energia, de atitude, de entrega, de movimento e de agressividade. Ele representa muito para a nossa equipa"