Médio emprestado pelo Braga na mira do Valência, dizem em Espanha

Valência pretende reforçar o meio-campo.

Samuel Costa, médio cedido pelo Braga ao Almería, do segundo escalão do futebol espanhol, estará na mira do Valência, avança o "Superdeporte".

De acordo com as mesmas informações, o emblema "chá" pretende reforçar o meio-campo e o jovem que tem brilhado ao serviço do terceiro classificado da segunda divisão espanhola é o principal alvo do clube.

O "Superdeporte" fala mesmo numa reunião entre o Valência e um representante da Gestifute, já há algumas semanas. No entanto, neste momento Samuel Costa, de 20 anos, está emprestado pelo Braga ao Almería, que tem opção de compra, que termina em abril.