Samuel Costa convence Almería e Braga deverá conseguir um bom encaixe financeiro

O Almería pode exercer a opção de compra por seis milhões de euros, respeitantes a 60 por cento do passe, mas até pondera adquirir a totalidade dos direitos económicos, nesse caso por 11 milhões

O regresso de Samuel Costa ao Braga é um cenário que começa a ser de difícil concretização. O médio entra nos planos do Almería para a próxima época e o emblema andaluz está na disposição de acionar a opção de compra do passe, conforme estipulado no contrato de empréstimo celebrado entre os clubes. A equipa de José Gomes está a lutar pela subida ao principal escalão espanhol e, caso o consiga, o encaixe para a SAD da Pedreira poderá ser ainda mais significativo.

O Almería já manifestou ao Braga a intenção de avançar para a opção de compra do passe de Samuel Costa, fixada em seis milhões de euros por 60 por cento dos direitos económicos do atleta. Mais, nas conversas preliminares, o clube espanhol também mostrou disposição de ir mais longe e adquirir a totalidade do passe, situação que implicará negociações.

Nesse cenário, a SAD arsenalista irá tentar chegar aos 11 milhões de euros, ou seja, pedirá cinco milhões por 40 por cento do passe, percentagem que não está abrangida pela opção de compra do Almería. Ora, a subida dos espanhóis ao primeiro escalão poderá ter implicações nesta parte do negócio, sobretudo se a equipa treinada por José Gomes permanecer na segunda divisão. O Almería está em terceiro lugar e ainda procura a subida direta, possível para os dois primeiros, tendo ainda a possibilidade de disputar o play off. Samuel Costa, 20 anos, é um dos indiscutíveis no onze da equipa da Andaluzia, soma 28 jogos e tem dois golos.

Após dar os primeiros passos no Beira-Mar e no Gafanha, Samuel completou a formação no Braga e, na última época foi utilizado no derradeiro jogo do campeonato, frente ao FC Porto. O médio deixou boas perspetivas de afirmação na equipa principal, o que poderá ficar comprometido se o Almería avançar mesmo para o negócio.