Médio do Schalke 04 está referenciado e quer jogar no Braga

Médio do Schalke 04 está seduzido com o projeto dos arsenalistas e encantado com a possibilidade de jogar na Liga dos Campeões. Apesar do interesse de vários clubes, sobretudo brasileiros, o médio-ofensivo quer continuar a jogar na Europa e já informou o Schalke 04 que lhe agrada a possibilidade de representar o Braga.

Rodrigo Zalazar, médio-ofensivo do Schalke 04, está encantado com a possibilidade de jogar no Braga. Segundo O JOGO apurou, o internacional uruguaio já manifestou, inclusive, aos responsáveis do clube alemão que deseja prosseguir a carreira no Minho.

Além de estar entusiasmado com o projeto que lhe foi apresentado pelos arsenalistas, Rodrigo Zalazar, de 23 anos, tem o sonho de jogar na Liga dos Campeões. Essa vontade do médio pode, aliás, ser determinante no processo e é um trunfo a favor dos minhotos, isto tendo em conta que o Schalke 04 não tenciona vendê-lo. Para além disso, o jogador não pretende jogar na II Liga alemã, depois de ter realizado uma temporada de bom nível no primeiro escalão, tendo marcado dois golos em 23 jogos, somando ainda seis assistências.

Apesar de ter contrato com a equipa de Gelsenkirchen até 30 de junho de 2026, os dirigentes do Schalke 04 sabem que dificilmente conseguirão reter o jogador, estando até ao corrente do interesse de vários clubes, sobretudo brasileiros.

Internacional, Vasco da Gama e São Paulo foram noticiados como os principais interessados, numa extensa lista onde constam ainda os nomes do Corinthians e do Santos. No Brasil dão ainda conta que o Schalke 04 terá recusado uma proposta de três milhões de euros do São Paulo. No entanto, o jogador quer continuar na Europa e, inclusive, já pediu informações do Braga a alguns antigos jogadores uruguaios que passaram pelos arsenalistas.

Apesar de ter feito recentemente a estreia pela seleção do Uruguai, num jogo em que marcou dois golos na vitória, por 4-1, no particular contra a Nicarágua, Rodrigo Zalazar nasceu em solo espanhol, em Albacete. Foi, aliás, no principal clube dessa cidade que jogou o pai, José Zalazar, antigo internacional uruguaio. O irmão, Kuki Zalazar, também joga futebol, nos galegos do Corunha. A mudança para Braga seria uma oportunidade de estar perto da família.

Com todos os fatores a seu favor, o Braga acredita que pode garantir a contratação de um jogador que, segundo o Transfermarkt, está avaliado em quatro milhões de euros.