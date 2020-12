Matheus: "Seleção? Sou um cidadão português como outro qualquer"

Guarda-redes do Braga, nascido no Brasil, vinca o sonho de jogar por Portugal.

Matheus é dono das redes do Braga há já várias temporadas e, com a cidadania portuguesa já oficializada, não esconde o objetivo de chegar à Seleção Nacional.

"Sou um cidadão português como outro qualquer, mesmo que tenha nascido no Brasil. E o meu sonho é chegar à Seleção. Para isso, preciso de estar focado no meu clube, já que a convocatória é uma consequência do que faço no Braga. Se tiver a oportunidade de ser chamado, vou aproveitar", assinalou o guarda-redes dos arsenalistas em declarações ao UOL Esporte, referindo que sabe perfeitamente qual o feito que poderá deixá-lo de forma inequívoca na história do clube minhoto:

"Tenho o desejo de quebrar recordes por um único clube, mas sei o que vai me colocar na história mesmo é ganhar o título português com o Braga", acrescentou Matheus, de 28 anos, que cumpre a sétima época no emblema da Cidade dos Arcebispos.