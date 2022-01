Matheus discute novo contrato com o Braga

Há uma vontade mútua de prolongar a ligação contratual entre as partes e isso facilita o entendimento. Luso-brasileiro é o jogador com mais anos de casa e é uma boa influência para Hornicek

Matheus vai renovar contrato com o Braga. O processo já está em marcha e em breve ficará concluído, existindo uma vontade mútua de prolongar a ligação, que, em princípio, será até 2026, isto é, mais três épocas em relação ao contrato ainda em vigor.

Com 29 anos, e com um vínculo contratual válido até junho de 2023, Matheus é o elemento do plantel com mais anos de casa e integra também o grupo de capitães, sendo visto pelos companheiros como um exemplo. Titular indiscutível na estrutura de Carlos Carvalhal, o guarda-redes luso-brasileiro foi abordado recentemente pela SAD para iniciar o processo de renovação e a resposta foi favorável.