Matheus cobiçado e à espera da oportunidade, mas António Salvador não está muito recetivo

Matheus é uma das referências no atual plantel do Braga

Luso-brasileiro foi tentado pelo Nottingham e há abordagens de Espanha, mas António Salvador não está muito recetivo a libertá-lo

Matheus está, aos 31 anos, pronto para fazer a décima temporada em Braga, num registo fortíssimo de longevidade, peso no balneário e contributo marcante na história do clube, ligado a conquistas de duas Taças de Portugal e uma Taça da Liga. O luso-brasileiro, que também leva algum tempo a sonhar com a seleção portuguesa, reconhecido por ótimas temporadas na Pedreira, particularmente a última, tem visto o seu nome associado, mais do que nunca, ao mercado e a um pretendente concreto que lhe acena com um fantástico contrato e uma presumível titularidade na faustosa Premier League.

Convites de clubes de Espanha também pesam para o guarda-redes, que tem 293 jogos pelos arsenalistas, a apenas seis de igualar o registo conseguido por Quim na baliza dos minhotos.

O interesse do Nottingham Forest tem mexido com a cabeça do guarda-redes, que se sente desafiado por dar mais esse passo, sendo também imprescindível para o Braga e para os planos de António Salvador, que não tem facilitado nas exigências financeiras quanto a uma libertação do experiente guarda-redes.

Depois de duas investidas do clube inglês, Matheus aguarda tranquilo o futuro, sabendo que os minhotos vão manter ambições altas, havendo um acesso à Champions para disputar, mas sempre esperando que Salvador possa revelar abertura quanto a interesses de fora, até porque o guarda-redes está também a par de abordagens do futebol espanhol.

Com 293 jogos pelo Braga, Matheus está a seis de igualar a marca do guarda-redes com maior número de presenças na baliza dos guerreiros, que foi Quim, com 299. Mas há algo ainda mais envolvente na longa ligação aos arsenalistas. O distinto herói entre os postes dos guerreiros é, neste momento, o atleta com trajeto mais comprido entre os principais quatro clubes do futebol português, batendo as épocas de Rafa, Coates ou Otávio, por exemplo.

Ficará, então, Matheus para a décima temporada na Pedreira ou haverá ainda uma palavra a dizer do Nottingham e uma flexibilidade de Salvador quanto à interrupção desta vida bem sóbria e sorridente do guarda-redes?