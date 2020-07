Lesão de Rui Fonte pode obrigar Braga a ir ao mercado

Ponta de lança tem uma rotura do ligamento cruzado do joelho esquerdo e vai estar meio ano parado. Se Paulinho for transferido, restam Abel Ruiz e o reforço Guilherme Schetinne

Rui Fonte tem pela frente vários meses de recuperação e, se tudo correr conforme o planeado, só voltará a jogar no início de 2021. De volta ao onze bracarense no jogo com o Tondela, o ponta de lança lesionou-se com gravidade no joelho esquerdo na sequência de um lance com Tiago Almeida e, após a realização de exames, foi conhecido o diagnóstico: lesão do ligamento cruzado e necessidade de intervenção cirúrgica.

Nestes casos, o tempo de recuperação raramente é inferior a seis meses, havendo depois que acrescentar um período suplementar para o jogador readquirir forma física e confiança.

A lesão do jogador bracarense pode obrigar a uma reformulação dos planos da SAD no que diz respeito à composição do plantel para a próxima temporada. Isto porque, como se sabe, Paulinho é um jogador com mercado e, se for transferido na próxima janela de movimentos, a frente de ataque ficará apenas com Abel Ruiz e Guilherme Schetinne para a posição 9, o último já contratado.

No cenário de saída de Paulinho, o mais provável é mesmo uma incursão do Braga ao mercado em busca de um goleador, de maneira a oferecer mais soluções ao treinador para as diversas competições em que vai estar envolvido. De resto, a participação nas provas europeias costuma adensar o calendário competitivo e requer um plantel com várias opções.

Com 30 anos, Rui Fonte tem contrato com o Braga até junho de 2022. A próxima época está afetada

A carreira de Rui Fonte tem sido marcada por algumas lesões graves e de recuperações longas. Ao serviço do Benfica, por exemplo, o ponta de lança teve uma rotura de ligamentos do joelho direito no início de 2013 e quando voltou sofreu a mesma lesão, cenário que provocou um longo afastamento dos relvados e um início de carreira com sonhos adiados. Agora, embora no outro joelho, Rui Fonte volta a ser atingido pelo azar e a lesão compromete seriamente o rendimento do jogador na próxima temporada, dado que o regresso aos relvados vai acontecer numa fase bastante adiantada das diversas provas.