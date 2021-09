Jogo azarado de Fabiano deixa Yan Couto próximo do onze inicial

Yan Couto entrou no decorrer do dérbi com o Vitória

O lateral-direito foi um pedido expresso de Carlos Carvalhal e deve alinhar de início em Paços de Ferreira

O jogo azarado de Fabiano frente ao Villarreal deverá custar-lhe o banco de suplentes no regresso do campeonato, frente ao Paços de Ferreira, abrindo caminho à entrada de Yan Couto na direita da defesa.

Expulso no particular disputado em Espanha logo aos 32 minutos, com cartão vermelho direto, na sequência de uma entrada faltosa arriscada sobre um jogador adversário, junto à área do Braga, Fabiano obrigou a equipa a jogar em inferioridade numérica durante mais de uma hora e, se antes já tinha o lugar em risco com a chegada do brasileiro emprestado pelo Manchester City, o episódio pode ter contribuído para acelerar a mudança.

A estreia, como titular, de Yan Couto (lançado na ponta final do dérbi minhoto) é uma forte possibilidade em Paços de Ferreira e está muito longe de significar um tiro no escuro para Carvalhal. Por conhecer as bem características do jovem brasileiro de 19 anos, o treinador recomendou-o inclusivamente à SAD do Braga, e até já explicou que o vê como um substituto de Ricardo Esgaio: "Perdemos o nosso lateral de projeção ofensiva para o Sporting e procurámos outro com as mesmas características. O Yan Couto veio para colmatar essa ausência."