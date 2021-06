João Novais não cabe no miolo de Carlos Carvalhal

Médio foi colocado no mercado e a SAD dá prioridade à venda, embora também considere empréstimo se o negócio for vantajoso.

João Novais não entra nos planos de Carlos Carvalhal para a próxima temporada e o Braga está a estudar soluções para a saída do jogador. Venda do passe ou empréstimo em condições vantajosas para o clube minhoto são as possibilidades em apreciação, conjugando-se como mais provável um negócio com um emblema estrangeiro, isto apesar de o médio ter mercado em Portugal.

A reconstrução do plantel do Braga está em marcha e o meio-campo vai ter novos protagonistas, sendo esta uma das explicações para a SAD ter colocado João Novais no mercado. A chegada de Lucas Mineiro (ex-Gil Vicente), reforço que não foi ainda oficializado mas que está garantido, mais a integração de Gorby no plantel principal (sobe dos sub-23) e ainda a possibilidade de Ryller fazer parte das escolhas finais do treinador (vai ser observado na pré-época) tiram espaço de manobra ao médio português. A outra parte da explicação está no salário elevado de Novais, um jogador que na última época teve quase sempre utilização como peça secundária, a partir do banco. A SAD quer reduzir custos com salários dos jogadores em 2021/22, sobretudo aqueles que não fazem parte das primeiras opções de Carvalhal. Apesar de ter somado 38 jogos na temporada anterior, o camisola 7 não foi além de 1561 minutos em campo.

Se a primeira intenção é vender o passe de Novais (está avaliado em três milhões de euros pelo "Transfermarkt"), o Braga também considera a possibilidade de emprestar o médio, isto desde que encontre um clube disposto a suportar os vencimentos e que no negócio seja incluída a opção de compra do passe daqui a um ano. Atendendo a este quadro particular, a hipótese de o jogador rumar ao estrangeiro é francamente mais forte do que uma venda ou cedência a um clube nacional. O contrato que liga Novais ao Braga vai até junho de 2023, ou seja, mais duas épocas.