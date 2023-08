Já são conhecidos os árbitros dos jogos do Braga na Champions

Equipa minhota defronta os sérvios do Backa Topola nos dias 8 de agosto (em Braga) e 15 de agosto (na Sérvia)

A UEFA já revelou as equipas de arbitragens da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, sendo que os encontros do Braga contra os sérvio do Backa Topola serão dirigidos por um austríaco e por um dinamarquês.

Na primeira mão, a 8 de agosto em Braga, Harald Lechner (Áustria) será o árbitro. Na segunda mão, a 15 de agosto na Sérvia, a tarefa cabe a Jakob Kehlet (Dinamarca)

O VAR ainda não é conhecido.

O árbitro português João Pinheiro vai dirigir o Dínamo Zagreb-AEK (15 de agosto)