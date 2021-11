Iuri Medeiros: "Na Bulgária podíamos ter marcado mais golos..."

Avançado do Braga dá conta de uma equipa confiante e que vai procurar o terceiro triunfo consecutivo na Liga Europa

Iuri Medeiros não tem dúvidas em considerar que o Braga atravessa "um bom momento", isto apesar de estar a jogar com intervalos curtos.

"A equipa está sem sofrer golos há cinco jogos. É importante manter a eficácia defensiva, porque assim também fica mais perto de marcar golos", diz o avançado do conjunto arsenalista, à espera de um duelo complicado na quarta jornada do Grupo F da Liga Europa. "Vai ser um jogo difícil. Vamos tentar colocar o nosso jogo em prática, de forma a procurarmos a vitória".

O primeiro embate com o Ludogorets saiu favorável ao Braga, graças a uma "entrada boa" no jogo, coroada com um golo. "Fizemos um, mas podíamos ter marcado mais golos. Mesmo assim, um chegou. Amanhã vamos apresentar-nos confiantes; vamos entrar para ganhar".