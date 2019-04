Fontelas Gomes faz participação disciplinar e pede indícios de crimes a António Salvador

Presidente do Conselho de Arbitragem apresentou participação ao Conselho de Disciplina após as declarações do presidente do Braga.

O presidente do Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), José Fontelas Gomes apresentou esta quarta-feira uma participação ao Conselho de Disciplina (CD) sobre as declarações do presidente do Braga no final do jogo com o FC Porto, a quem pediu indícios ou provas de crimes.

Fonte do CA da FPF disse à Lusa que Fontelas Gomes, solicitou a António Salvador que lhe sejam enviados os indícios ou provas da existência de criminosos no futebol e na arbitragem, para que as possa comunicar às autoridades com competência para as investigar.

Na terça-feira, depois do empate 1-1 entre Braga e FC Porto, que ditou a qualificação dos dragões para a final da Taça de Portugal, após a vitória azul e branca por 3-0, na primeira mão, Salvador disse haver criminosos no futebol e na arbitragem.

"A deputada Ana Gomes disse ontem [segunda-feira] que há muitos criminosos infiltrados na justiça. Eu diria que há muitos mais criminosos infiltrados noutros setores: no desporto, no futebol, na arbitragem. O que vimos aqui hoje [na terça-feira] é lamentável para o futebol português", disse, então, o líder bracarense.

Na sequência destas declarações do presidente do Braga, o CA apresentou já esta manhã uma participação ao CD.