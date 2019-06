Braga já sondou o Boavista e pode contratar dois no Bessa

O Braga já sondou o Boavista para avaliar a possibilidade de negócio, tendo admitido emprestar um jogador do atual plantel de forma a baixar o valor da transferência de Yusupha e Sauer.

Apesar de o foco da SAD do Braga estar mais virado para a contratação de dois defesas-centrais e de um médio-centro com capacidade para entrarem diretamente no onze inicial, o plantel arsenalista irá conhecer, como é lógico, mais reforços para a próxima temporada, sendo nesse contexto que entram na lista de potenciais contratações dois jogadores do Boavista: o médio-ofensivo Gustavo Sauer e o avançado Yusupha. Tanto o brasileiro, como o internacional gambiano, que brilharam durante a segunda metade da temporada, estão presos ao clube do Bessa com um contrato válido até junho de 2021, pelo que uma transferência estará sempre dependente de um acordo entre as duas Direções.

Neste momento, já houve abordagens do Braga, tendo sido admitido, inclusivamente, a possibilidade do empréstimo de um jogador do atual plantel de forma a baixar o valor do negócio. As negociações estão ainda numa fase embrionária, até porque o Braga tem mais jogadores referenciados para reforçar as respetivas posições.

Yusupha, de 25 anos, que na época passada esteve perto de reforçar o Reims (chegou mesmo a ser apresentado no clube francês) esteve boa parte da época a recuperar de uma intervenção cirúrgica a um joelho, tendo regressado para a fase final do campeonato, altura em que se revelou determinante no Boavista, com quatro golos apontados em 11 jogos, curiosamente um deles na vitória (4-2) sobre o Braga.

Quanto a Gustavo Sauer, que faz várias posições do meio-campo, chegou ao Bessa no mercado de janeiro, proveniente dos búlgaros Botev Plovdiv, tendo sido titular nas últimas 10 jornadas do campeonato e um dos melhores jogadores do Boavista nesse momento decisivo da época.