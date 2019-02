António Salvador aperta Abel antes do FC Porto e exige lugar no pódio

Treinador pressionado pelo presidente, que reclama pelo menos o terceiro lugar na Liga. Objetivo de Abel ficou mais difícil...

A dois dias do jogo no Dragão, e após a derrota caseira com o Belenenses (a primeira na Pedreira em mais de um ano...), António Salvador optou por vir a público colocar pressão sobre Abel Ferreira para o que resta da época. Em declarações à Imprensa, o presidente arsenalista fez questão de exigir um lugar entre os três primeiros classificados do campeonato, tendo mesmo utilizado as palavras "desilusão" e "frustração" para o caso de o Braga não conseguir terminar a temporada no pódio.

Curiosamente, estas declarações de António Salvador surgem após Abel Ferreira ter dito, no final da partida com o Belenenses, que a equipa continua dentro dos objetivos definidos no arranque da época, ou seja, "ficar entre os quatro primeiros classificados" da I Liga. No entanto, Salvador parece não ter a mesma opinião e exige acabar o campeonato num dos três primeiros lugares, tendo por argumento os "sete pontos de vantagem" que o Braga já teve sobre o Sporting - e que hoje, em caso de triunfo leonino na visita ao Marítimo, ficarão reduzidos a apenas um.

É verdade que, no início da época, Abel Ferreira definiu dois objetivos prioritários para o campeonato: terminar entre os quatro primeiros classificados e conseguir uma aproximação aos três grandes. Mais tarde, com o avolumar dos jogos e dos bons resultados da equipa, acrescentou-lhe mais um: fazer melhor, em termos pontuais, do que na última temporada (75 pontos). No entanto, esse é um objetivo que está cada vez mais difícil de concretizar, sobretudo depois das duas últimas derrotas (Sporting e Belenenses).

Neste momento, o Braga tem exatamente o mesmo número de pontos conquistados que em igual período da última temporada (49 pontos em 23 jornadas), mas também não deixa de ser menos verdade que foi no último terço de 2017/18 que o Braga obteve a melhor sequência de resultados. Em termos práticos, para cumprir esse objetivo por si assumido, Abel Ferreira só poderá ver a sua equipa desperdiçar mais seis pontos nos 11 jogos que ainda falta disputar na I Liga, sabendo-se desde já que terá pela frente um calendário complicado, com receções a V. Guimarães, FC Porto e Benfica, e deslocações a Moreirense, Marítimo, Rio Ave e V. Setúbal, estádios tradicionalmente complicados para a equipa minhota.

No meio disto tudo, falta saber como é que a equipa - e o próprio treinador... - irá reagir às palavras de António Salvador, proferidas em vésperas de um dos jogos mais importantes da época: a visita ao Estádio do Dragão para cumprir a primeira mão da meia-final da Taça de Portugal...