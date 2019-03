Abel contra o enguiço: FC Porto é o pior adversário da carreira

Abel Ferreira tem nos dragões o pior adversário da carreira; até agora, perdeu todos os jogos em que defrontou a equipa de Sérgio Conceição...

Não há volta a dar: se o Braga quiser manter vivo o sonho do título está obrigado a vencer o FC Porto. Os cinco pontos que separam os arsenalistas do topo da classificação, partilhada por dragões e águias, tornam inevitável um triunfo no jogo deste sábado, ainda que essa seja uma missão bem complicada. Isto porque o passado recente dos confrontos com o FC Porto é tudo menos positivo, sobretudo para Abel Ferreira. O treinador nunca conseguiu vencer os dragões, nem tão-pouco empatar, sendo este, curiosamente, o adversário com o qual apresenta pior registo na carreira. São quatro jogos, quatro derrotas, oito golos sofridos e apenas um marcado.

Na perspetiva dos adeptos minhotos, estes resultados chegam a ser confrangedores, até porque só por uma vez, ao longo das últimas duas épocas, o Braga conseguiu fazer frente ao FC Porto em termos de jogo jogado; foi na partida da primeira volta, no Estádio do Dragão, em que o triunfo portista chegou nos últimos minutos através de um cabeceamento de Soares. Para além desse confronto, sobram ainda as duas derrotas da época passada - 1-0 na Pedreira e 1-3 no Dragão - e a goleada (0-3) sofrida no mais recente jogo entre as duas equipas, referente à primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Não há, no histórico do treinador, um adversário mais complicado para defrontar, ainda que os resultados frente ao Benfica também não sejam muito mais animadores. No confronto direto com o outro líder do campeonato, Abel Ferreira soma três derrotas e um empate, tendo 13 golos sofridos e cinco marcados. No entanto, o tal empate, que aconteceu na última época em pleno Estádio da Luz, surgiu durante a fase de grupos da Taça da Liga e acabou por afastar as duas equipas da final-four da competição - qualificou-se o V. Setúbal.

Curiosamente, Abel Ferreira tem um registo positivo frente a todas as outras equipas da I Liga, com especial destaque para os resultados positivos obtidos com o Sporting e o V. Guimarães. Nos sete jogos realizados frente aos leões, o treinador soma três vitórias, dois empates e apenas duas derrotas, enquanto nos confrontos com o grande rival do Minho contabiliza três triunfos e um empate. Aves (cinco triunfos), Nacional (quatro) e Chaves (quatro) são os três adversários a quem Abel Ferreira só sabe vencer.

Por tudo isto, o plantel e a equipa técnica do Braga estão conscientes das dificuldades que vão encontrar este sábado, num cenário adensado pelo atual contexto classificativo, faltando ainda saber como é que os jogadores vão reagir à última derrota com o FC Porto (0-3), que na altura deixou marcas. Aliás, foi o próprio treinador a reconhecer, no final dessa partida, a impotência para garantir resultados positivos neste tipo de jogos. "Já tentámos de tudo contra as equipas grandes... Jogar de igual para igual, com pressão alta, com blocos médios, já mudámos de sistema, mas a verdade é que há pormenores que fazem sempre a diferença", admitiu. Agora joga-se um novo capítulo de Abel Ferreira nesta luta desigual com os grandes.