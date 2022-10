Hat-trick na Bélgica vale prémio de Jogador da Semana da Liga Europa a Vitinha

Avançado do Braga apontou três golos no empate 3-3 do Braga no reduto do Saint-Gilloise.

Vitinha foi eleito Jogador da Semana da Liga Europa. O jovem atacante do Braga assinou um hat-trick no empate (3-3) em casa do Union Saint-Gilloise, na quinta-feira, num jogo que contou para a quarta jornada da fase de grupos da Liga Europa.

O internacional sub-21 por Portugal fez mesmo um hat-trick perfeito: um golo de pé direito, outro de pé esquerdo e outro ainda de cabeça.

O jogador arsenalista bateu a concorrência de Veerman (marcou dois golos), do PSV, Boving (marcou dois golos), do Sturm Graz, e Uzoho (fez 11 defesas), do Omonia.