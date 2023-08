Há mais um clube pronto a investir na contratação de Tormena

Central do Braga apontado ao Trabzonspor, da Turquia.

Tormena não foi inscrito pelo Braga na Champions, tendo Artur Jorge apontado questões disciplinares resultantes de castigo da UEFA que transitava, mas o certo é que o central brasileiro continua a ser negociado pela SAD minhota.

Além do interesse do Spartak Moscovo e do Krasnodar, que podem não acolher recetividade do brasileiro, na Turquia é apontado um avanço iminente do Trabzonspor.

Tormena, defesa brasileiro de 27 anos, está no último ano de ligação ao Braga, que representa desde 2019/20.