Há avanços por Fábio Martins: Braga fixa preço mínimo do extremo

Al Shabab quer ficar com o extremo e já demonstrou essa intenção aos minhotos. Patamar mínimo negocial são cinco milhões.

O Al Shabab quer avançar para a compra do passe de Fábio Martins e já o fez saber junto do Braga, uma espécie de primeira abordagem para sinalizar a intenção e dar início ao processo de negociação.

O extremo está no clube árabe por empréstimo dos bracarenses, mas sem cláusula de opção de compra, pelo que, para continuar em Riade, terá de haver uma negociação entre o Braga e o Al Shabab, sabendo-se que do lado minhoto há disponibilidade para avançar para a venda.

No último verão, Fábio Martins rumou ao Al Shabab, equipa treinada pelo português Pedro Caixinha, com um contrato de empréstimo válido até junho de 2021 e que representou um encaixe de um milhão de euros para a SAD bracarense. O extremo não sentiu grandes problemas para se adaptar ao futebol árabe e fixou-se rapidamente no onze, tornando-se uma das atrações da equipa mediante boas exibições e grandes golos, o último deles de calcanhar.

Tudo isso já levou o Al Shabab a revelar a intenção de adquirir em definitivo o passe do jogador português, algo que o Braga vê com bons olhos. Apesar de o extremo ter renovado com os minhotos por mais uma época (até 2023) antes de ser emprestado, a intenção do Braga continua a ser a de realizar um bom encaixe financeiro com Fábio Martins. Recentemente, em entrevista a O JOGO, António Salvador falou na necessidade de o clube fazer em cada época entre 12,5 e 15 milhões em transferências, sendo que o atrativo no negócio de Fábio Martins seria atingir parte dessa receita com um jogador que não faz parte do plantel, o que ajudaria a limitar as saídas de jogadores considerados nucleares na próxima janela de mercado.

Ora, no último verão, o Braga aceitava a saída definitiva de Fábio Martins com propostas acima dos cinco milhões de euros, que acabaram por não aparecer, mantendo agora esse valor como patamar mínimo para início de conversa com os pretendentes. E sinalizado o interesse em manter o extremo, o Al Shabab está pronto para avançar para as negociações, muito agradado que está com o futebolista.