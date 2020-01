Grandes de França apontam a Palhinha, mas não terão muita sorte

Esta semana, voltou a falar-se do interesse de clubes franceses, mas os arsenalistas não vão abdicar do acordo de empréstimo até ao final desta temporada. E querem ficar com ele em definitivo.

Se há um jogador do Braga que tem de ser poupado a críticas por exibições menos conseguidas é, com certeza - e os números positivos também dão uma ajuda -, João Palhinha.

Mesmo nos dias em que a equipa não esteve bem (especialmente no campeonato) o médio escapou às críticas negativas. Pode dizer-se que João Palhinha está a fazer uma das suas melhores temporadas, aos 24 anos de idade. Também não espanta que outros emblemas olhem para as boas prestações do jogador. No início da época, "a reboque" de Abel Ferreira, falou-se imenso do interesse do PAOK, mas não terá passado muito mais de um rumor. Esta semana, a Imprensa francesa noticiou que o Marselha e o Lyon estariam interessados em levar o jogador neste mês que, como se sabe, está emprestado pelo Sporting ao Braga, só que o empréstimo é até ao final da temporada e nada obriga os arsenalistas a recuarem ou a permitirem que os leões vendam o jogador.

Não Perca Sporting Altos voos nos empréstimos valem bilhete para longe do Sporting Sem espaço no reino do leão, Matheus Pereira e Misic brilham no estrangeiroe os seus números convenceram WBA e PAOK a avançarem para as respetivas opções de compra

Aliás, tal como O JOGO escreveu em novembro passado, quando pela primeira vez se falou de uma abordagem dos franceses do Marselha, a ideia do Braga é comprar Palhinha em definitivo no final da época, através, por exemplo, de uma partilha do passe com o Sporting para que a compra não seja demasiado alta para os cofres da SAD bracarense. O Sporting já será conhecedor desta pretensão de António Salvador. Uma coisa é segura: os leões já conhecem esta disposição do Braga em não alterar um milímetro o acordo de cedência que foi feito já há duas temporadas, quando Palhinha se mudou de Alvalade, onde não estava a ser aposta dos sucessivos treinadores com quem trabalhou.

Em Braga, João Palhinha reencontrou-se com a felicidade como futebolista profissional e Abel Ferreira, que já o conhecia bem, foi o primeiro a apostar no seu futebol. Aliás, nenhum outro treinador o dispensou. Na primeira época, Palhinha fez 32 jogos e marcou dois golos; na atual, o médio já leva 24 jogos e também já marcou por duas vezes.