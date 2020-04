Cedido ao clube arsenalista pelo Sporting, Palhinha faz um balanço "muito positivo" do empréstimo de dois anos.

Balanço do empréstimo ao Braga: "Gostaria de me despedir do Braga em grande no jogo com o FC Porto [agendado para a última jornada da I Liga]. O balanço destes dois anos de empréstimo é muito positivo. Superou as minhas expectativas, o Braga tem uma estrutura muito boa e está a crescer. Fizeram-me sentir um jogador da casa. Sinto-me mais crescido. O momento alto foi a conquista da Taça da Liga, o momento pior foi digerir a eliminação com o Rangers".

Sonho: "A Premier League é o meu sonho, é também o campeonato que acho que melhor se enquadra nas minhas características".

Referência: "É o Sergio Busquets, do Barcelona. Não me comparo a ele, porque ele está num nível muito alto. Uma vez fui jogar a Barcelona pelo Sporting e no final pedi-lhe a camisola. Sempre foi uma referência".

