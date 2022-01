"Fui recebendo bons convites, incluindo agora de Flamengo e Atlético Mineiro"

Carlos Carvalhal, treinador do Braga, concedeu uma entrevista à Rádio Marca, de Espanha. Confira alguns dos pontos abordados pelo técnico.

Tantos treinadores portugueses de sucesso no estrangeiro: "Estamos numa fase fantástica. O Abel Ferreira foi campeão na América do Sul e o Leonardo Jardim na Ásia. Explicação para isto? Há muita informação entre os treinadores, muito empenho na análise dos jogos e, por outro lado, muitos jovens saem das universidades diretamente para o futebol, trazendo novas ideias. Os treinadores portugueses têm ainda a capacidade de unir as pessoas".

Futuro em Espanha? "Não sei e até conheço muito bem a Liga espanhola. Agora não tenho tempo para isso, mas antes ia muitas vezes aos Balaídos ver o Celta de Vigo e ao Riazor ver o Deportivo da Corunha. Estou muito por dentro do futebol espanhol. A verdade é que fui recebendo bons convites ao longo da minha carreira, incluindo agora do Flamengo e do Atlético Mineiro, como já foi tornado público. São grandes clubes a nível mundial, mas, infelizmente, nunca tive convites de Espanha. Não falo muito bem espanhol, mas entendo tudo, até porque vou a Espanha com muita regularidade. Estou a 25 minutos de Vigo. Vamos ver se aparece algo, seria muito bom, mas também não sou treinador de me oferecer. Prefiro que olhem para o meu trabalho e os últimos clubes que me contactaram, incluindo o Braga, disseram-me sempre que pretendiam que as suas equipas jogassem como a minha. Isso é fantástico. Mais do que um treinador, pretendem contratar uma ideia de jogo."