Chegou o fim da linha para Raul Silva e Chiquinho no plantel do Braga

Ambos deixam de contar para Carlos Carvalhal. Chiquinho está emprestado pelo Benfica.

Fim de linha no Braga para Raul Silva e Chiquinho. O central e o médio têm sido pontualmente utilizados nesta temporada e a sociedade desportiva já lhes transmitiu a informação de que deixaram de contar para o técnico Carlos Carvalhal, estando já a ser preparadas soluções para ambos neste mês, a exemplo do que sucede com Lucas Piazon, o primeiro a ser cortado, tal como avançou O JOGO.

O caso mais fácil de resolver será o de Raul Silva, em fim de contrato e há muito cobiçado por clubes turcos. O defesa brasileiro chegou a ter um pé no Gaziantep no verão passado e a operação apenas abortaria porque se percebeu que não chegaria a tempo de se apresentar no clube antes do fecho do mercado, conforme exige o regulamento das transferências na Turquia.