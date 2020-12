"É o terceiro ano que estamos na final-four da Taça da Liga", recorda Paulinho

Autor dos três golos do jogo com o Estoril, que permitiram ao Braga qualificar-se para a final-four da Taça da Liga, em janeiro de 2021, em Leiria, Paulinho é agora o melhor marcador do Braga, com oito golos.

"O prémio do jogo de hoje [ontem] é a passagem à final-four", começou por dizer o avançado do Braga sobre o facto de neste encontro não ser atribuído um prémio ao melhor em campo. A bola, entregue pelo Diretor de Comunicação do clube arsenalista, Alexandre Carvalho, acabou por ser "o prémio do jogo".

"É o terceiro ano que estamos na final-four, somos os detentores em título, esse foi o grande troféu, a bola acaba por ser só simbólico, mas é para levar para casa", acrescentou.

Paulinho garantiu que o Braga não tem mais pressão à entrada para a fase final de Leiria por ser o detentor do troféu. "Não tem que pesar nada. Temos de entrar como em todos os jogos, para ganhar. Não podemos criar ilusões de querer ganhar a final-four se ainda temos uma meia-final para jogar. O próximo objetivo na Taça da Liga é ganhar a meia-final e é sempre sentido, nesse caminho, ganhar o próximo jogo".

Paulinho afirmou, a terminar, que não ficou "surpreendido" com a qualidade evidenciada pelo Estoril. "Não, de maneira nenhuma. Estão de parabéns, têm uma excelente equipa, praticam um excelente futebol, é ótimo para o futebol português, ver jovens portugueses e uma equipa da II Liga a praticar tão bom futebol, criaram-nos dificuldades, mas não há dúvidas que fomos uns justos vencedores".