Domingos Paciência comanda onze do centenário do Braga

Treinador que levou o Braga ao segundo lugar do campeonato e à final da Liga Europa foi o escolhido dos adeptos

Domingos Paciência foi o treinador mais votado pelos sócios do Braga para liderar um onze imaginário, o melhor da história do clube, uma iniciativa ao abrigo das comemorações do centenário.

O treinador esteve duas épocas no emblema arsenalista (2009/10 e 2010/11), conseguindo na primeira levar a equipa ao segundo lugar do campeonato e na segunda ao quarto posto. Pelo meio, Domingos ficou ligado ao maior feito do Braga, que foi a presença na final da Liga Europa, em Dublin, Irlanda, frente ao FC Porto.

Com Domingos Paciência no banco, o onze ideal escolhido pelos sócios bracarenses foi este: Quim; Marcelo Goiano, Moisés, Artur Jorge e Sequeira; Vandinho, Mossoró e Hugo Viana; Alan, Karoglan e Lima.