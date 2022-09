Diego Lainez tem o Mundial na cabeça: "Estou a trabalhar..."

Internacional mexicano cedido pelo Bétis ao Braga não esconde desejo de estar no Mundial do Catar, que vai realizar-se entre novembro e dezembro.

Chamado à seleção do México para os jogos de preparação com o Peru (dia 24 de setembro) e Colômbia (dia 27), ambos nos Estados Unidos, Diego Lainez não escondeu o desejo de fazer parte dos eleitos de Tata Martino para o Mundial do Catar.

"Estou a trabalhar para ir ao Mundial. Mudei de campeonato e fui para uma liga importante. Estou motivado", disse o jogador do Braga.