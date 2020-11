David Carmo após renovar pelo Braga: "Temos uma equipa fantástica"

Central dá nota alta ao rendimento do Braga e qualifica a formação do clube como uma das melhores do país.

Com o contrato renovado até 2025, David Carmo sente que tem ainda muito para evoluir e agradece ao Braga a confiança que nele deposita. "Fico muito feliz com a renovação. Sinto que o Braga acredita em mim e que dá valor ao meu trabalho. O que eu tento fazer é ajudar ao máximo e é isso que vou procurar fazer nos próximos cinco anos".

O central, que tem ainda mais um jogo de castigo para cumprir, vê sinais de crescimento na equipa depois de cinco vitórias consecutivas e a subida ao segundo lugar. "Já deu para ver que temos uma equipa fantástica. Temos de ambicionar coisas muito altas, porque já provámos que somos capazes; tenho a certeza que vamos dar muitas felicidades aos adeptos". David Carmo está a cumprir a segunda época na equipa principal.

"Senti-me muito bem nos primeiros jogos. O grupo é fantástico e temos um balneário incrível. O meu objetivo é jogo a jogo, semana a semana, e dar tudo pela equipa. O sentimento que eu tive no ano passado a festejar a Taça da Liga também é o sentimento que quero ter este ano".

O defesa-central terminou a formação no Braga e dá nota alta às condições que o clube proporciona aos mais novos. "Se trabalharem têm todas as condições dentro e fora de campo para conseguir agarrar as oportunidades. Acho que um jogador da formação do Braga tem cada vez mais responsabilidade, porque é um clube grande e isso nota-se pelas chamadas às seleções jovens e pelos resultados que tem tido nos campeonatos. O Braga é cada vez mais uma das melhores formações de Portugal".