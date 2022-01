Covid-19 limita o Braga, mas também há boas notícias para Carvalhal

Ricardo Horta já treina, assim como Chiquinho, após o isolamento.

Carlos Carvalhal, treinador do Braga, teve esta quarta-feira boas notícias na sessão de trabalho. Chiquinho e Ricardo Horta estão de regresso aos treinos, depois do isolamento a que foram sujeitos na sequência de um teste positivo à covid-19.

O técnico minhoto volta assim a contar com o máximo goleador da equipa esta época: Ricardo Horta leva 12 golos marcados em 25 jogos.

Já Chiquinho é um caso oposto. O médio chegou ao clube no início da temporada, cedido pelo Benfica, mas tem abertas as portas de saída, assim como Raul Silva e Piazon.

O Braga recebe o Famalicão no próximo domingo (18h00), jogo a contar para a ronda 17 do campeonato. Fabiano, Raul Silva e Abel Ruiz ainda estão em isolamento. Os mais recentes testes não detetaram mais casos positivos no plantel.