Costinha muda-se de Braga para Paços de Ferreira

Bracarenses ficam com 50% dos direitos económicos do jovem jogador.

Costinha vai ser jogador do Paços de Ferreira, a título definitivo. O Braga ficou com metade dos direitos económicos do extremo, 22 anos, que estava na equipa B e a quem se augura um grande futuro.

Como no plantel já têm o arsenalista Gorby, emprestado pelos bracarenses, o Paços de Ferreira acertou a transferência a título definitivo de mais um reforço.