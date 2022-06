Costinha oficializado: "Chegar ao Braga é um sonho tornado realidade"

Braga oficializou a contratação do extremo que se destacou na Académica. Contrato até 2025.

O Braga oficializou esta sexta-feira a contratação de Costinha, extremo que estava na Académica, da Liga SABSEG, e que assinou um contrato até junho de 2025.

O extremo, 21 anos, admitiu que o ingresso no clube minhoto é "um sonho tornado realidade". O jogador está a frequentar o curso de Economia na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.

"É um orgulho enorme estar no Braga. Quando soube que havia a possibilidade de vir para cá nem queria acreditar que era verdade. Agora que estou aqui posso dizer que é um sonho tornado realidade. Aconteceu tudo muito depressa e parece que não me caiu bem a ficha. Estou muito orgulhoso por estar aqui e vou dar tudo pelo Braga", disse Costinha aos meios de comunicação do clube.

"O Braga é um grande do futebol português. O sonho de qualquer jogador é jogar num clube da dimensão do Braga e acredito que aqui posso ser muito feliz porque há uma aposta muito forte nos jovens. Nós, jogadores jovens, gostamos de sentir que somos valorizados. No fundo, é juntar o útil ao agradável ter a possibilidade de vir para um clube desta dimensão e que aposta nos jovens", juntou ainda o extremo.