Conselho de Disciplina arquivou queixa do V. Guimarães contra Al Musrati

O Conselho de Disciplina, apurou O JOGO, arquivou a queixa do V. Guimarães contra Al Musrati, considerando não haver prova suficiente para avançar com o processo.

Na génese da queixa dos vitorianos estavam alegados gestos obscenos que o internacional líbio dirigira aos adeptos vimaranenses, no dérbi que terminou com triunfo do V. Guimarães (2-1).

A decisão da Direção do Vitória deveu-se ao facto de, com base em imagens partilhadas nas redes sociais, o médio líbio ter dirigido piretes na direção de uma das bancadas do Estádio D. Afonso Henriques, após o final do dérbi de domingo no qual a equipa de Moreno derrotou a de Artur Jorge, por 2-1.