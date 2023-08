"Cidade desportiva é um esforço financeiro suportado exclusivamente pelo Braga"

REPORTAGEM, PARTE II - António Salvador enaltece a capacidade de o Braga gerar valor urbanístico, paisagístico e social. Líder dos guerreiros fez um balanço da obra apresentada, destacando o salto qualitativo que o Braga dá. Para o presidente, trata-se mesmo de um marco histórico no crescimento do clube.

António Salvador é o homem que afirmou Braga em Portugal e na Europa com conquistas de primeiro plano, como foram as duas Taças de Portugal e as duas Taças da Liga, é o presidente que promete não desarmar enquanto não fizer do clube campeão nacional e é o bracarense que prepara o emblema para o futuro, com uma obra de incomensurável destaque. Partilhou também o seu entusiasmo com a Cidade Desportiva. Repartindo a felicidade por dois pontos. "Garante-se a casa das modalidades, até aqui sempre dispersas por toda a cidade, sem serviços comuns e partilhados que permitissem a sua otimização, mas também uma maior identificação com os sócios e adeptos", situa.

"Por outro lado, assegura-se um espaço pensado de raiz e totalmente dedicado ao futebol profissional. Ao acrescentar a valências de topo um edifício residencial, garantimos não apenas todas as condições à equipa principal, mas também um reforço da aposta nos escalões de formação e da capacidade de atração dos maiores talentos", sustenta o líder dos minhotos, elogiando a criação de uma zona administrativa e de uma loja do clube, que não existia no estádio.

"Estamos perante uma instalação que vai revolucionar o dia a dia do clube, pela complementaridade com o que já existia", certifica Salvador, antevendo estrondosos feitos.

"O Braga passa a beneficiar de condições únicas no panorama nacional e acreditamos que serão um marco histórico para a afirmação e o crescimento do clube", sintetiza, sem fintar a dimensão económica do projeto.

"É um esforço financeiro suportado exclusivamente pelo Braga e que denota a capacidade que temos hoje de gerar receitas que permitam conciliar o rendimento desportivo com uma visão para o crescimento e a valorização institucional. O Braga tem evoluído organicamente, dependendo apenas dos recursos que gera, o que me parece notável e deve transmitir-nos enorme orgulho e confiança para o futuro", avalia o presidente, medindo o impacto na região. "O projeto edificado representa um enorme valor para a cidade, para a região e para a comunidade, indo muito além da esfera do clube. O Braga não só não depende hoje de terceiros, como tem capacidade e autonomia para entregar valor urbanístico, paisagístico e social", remata.