"Chamada à seleção? Achei que era para os sub-21. Reagi com uma gargalhada"

Avançado do Braga vive dias de sonho.

Abel Ruiz, avançado do Braga, vive dias de sonho depois da chamada de Luis Enrique e do segundo jogo pela principal seleção espanhola.

O espanhol, em entrevista ao "Super Deporte", jornal valenciano, admitiu ter ficado bastante surpreso quando soube que a convocatória era para a seleção principal. Inicialmente achou que tinha sido convocado... para os sub-21.

"Foi uma surpresa. No fim de um treino, o meu treinador [Carlos Carvalhal] disse-me que tinha sido convocado, mas achei que era para os sub-21. Reagi com uma gargalhada, pois é um sonho estar na seleção principal", começou por dizer,

"É um sentimento único, mas ao mesmo tempo sei que é mais difícil ficar do que chegar. Por isso, vou lutar", continuou, antes de falar da saída do Barcelona B rumo ao Braga, na temporada passada.

"Estava a jogar no Barcelona B, mas não tinha oportunidades na equipa principal. Eu e a minha família decidimos que o melhor era sair. Foi uma decisão positiva, porque estou bem no Braga. Comecei muito bem e estou feliz por estar num clube tão grande. No início custou-me, estava há quase oito anos no Barcelona e foi o clube que sempre defendi", concluiu.