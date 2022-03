Castro fica mais uma época e daqui a um ano haverá nova avaliação

Há acordo entre as partes para a renovação e só falta o anúncio.

André Castro vai renovar o contrato com o Braga por mais uma época. A ligação do médio ao clube bracarense termina em junho, mas já há acordo entre as partes para a extensão do vínculo até 2023, algo que irá ser anunciado, de forma oficial, até ao fim da temporada.

Castro ingressou no Braga no início de 2020/21, após sete épocas no futebol turco, e não demorou a convencer os responsáveis técnicos e diretivos do clube, mas também os adeptos, devido à entrega e energia que sempre colocou em campo. Após a primeira época de ligação, a SAD decidiu colocar na agenda a renovação do contrato, um assunto que foi sendo tratado com calma com o empresário do atleta, até porque era conhecida a vontade das duas partes relativamente à extensão do contrato. Os primeiros contactos para a extensão do vínculo foram feitos no início desta época, tal como O JOGO deu conta em julho, e progressivamente foram sendo acertados detalhes até se chegar a uma plataforma de entendimento.