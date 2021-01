Carvalhal sobre surto de covid-19 no Benfica: "Estamos preparados para ir a jogo"

Carlos Carvalhal, treinador do Braga, reagiu aos casos de infeção no Benfica e está convicto de que haverá jogo, quarta-feira, nas meias-finais da Taça da Liga.

"Não sou epidemologista, não sou da DGS, sou treinador de futebol, licenciado em Ciências do Desporto, essa é a minha área e é dessa que tenho de falar", começou por dizer Carlos Carvalhal, que acrescentou: "O que posso é reportar-me ao que aconteceu connosco esta época, por exemplo no jogo de Alvalade tivemos oito indisponíveis, entre jogadores e staff, e recaiu mais no setor da defesa, e fomos a jogo, e o Bessa também fomos, não páramos e seguimos em frente. Temos de ter consciência que vivemos numa situação de epidemia e dar exemplo a toda a sociedade que será possível coabitar com o vírus e competir. Foi esse exemplo que nós demos até ao momento; e todas as equipas serão penalizadas por, a dado momento, terem um surto. A nós aconteceu e fomos a jogo e sentimos, na altura que estávamos desfalcados e nunca nos lamentámos pelas ausências, podem verificar nas minhas declarações me queixem que não tinha um ou outro jogador e fomos como coragem ao jogo do Sporting, e fizemos um grande jogo, e também fomos com coragem do do Boavista e fizemos um grandíssimo jogo."

Nesse sentido, o treinador do Braga não vê razões para o adiamento do jogo de amanhã, para as meias-finais da Taça da Liga, com o Benfica: "Estamos preparados para ir a jogo."