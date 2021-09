Carvalhal revela conversa com Mario González e garante: "Não sinto pressão extra"

Declarações do treinador do Braga na antevisão ao jogo com o Midtjylland, da segunda jornada da Liga Europa e com início às 20h00 de quinta-feira.

O jogo com o Midtjylland: "É um jogo de elevada qualidade, frente a uma equipa boa e com grande competência. Vai ser necessário aparecer o melhor Braga e também precisamos do apoio dos adeptos. Acredito nos meus jogadores e estamos apostados em ganhar amanhã."

Caraterísticas do adversário: "Gostam de ter bola, é essa a matriz de jogo deles. É também uma equipa de cariz ofensivo: vão querer marcar golos e ganhar, tal como nós."

Aspetos a melhorar em relação ao último jogo: "O jogo com o Santa Clara dividiu-se em três partes. Numa primeira fase, o Santa Clara baixou muito as linhas e tivemos dificuldades; depois conseguimos criar três ou quatro oportunidades claras de golo, com duas bolas ao poste. Fizemos um golo e depois, por intuição os jogadores, passámos a proteger a baliza e o adversário acabou por ser feliz no final. O que temos de fazer mais? Temos de ser mais agressivos a defender, fazendo-o mais subidos no terreno. Esta equipa tem jogadores novos, está em construção, mas a responsabilidade do Braga também é ganhar sempre. A exigência é muito alta. Temos é que vencer os jogos e contornar os adversários."

Treinador pressionado? "Não sinto uma pressão extra. A minha pressão é tentar ganhar os jogos. Depois do jogo com o Midtjylland, terei de lidar com a pressão de ganhar o jogo com o Boavista. Temos é que estar preparados para isso, sabendo explorar as debilidades dos adversários. A pressão é uma constante no Braga e em todos os jogos."

Poucos golos dos avançados: "Por acaso, tive hoje uma conversa com o Mario González. Espero uma reação forte dele, no sentido de se libertar e fazer o seu jogo normal, sem pressão nenhuma. Precisamos sempre da ajuda dos outros, mas temos que ser nós a mudar as coisas e ele vai conseguir. Está num momento pouco feliz, mas tem capacidade e categoria para fazer golos."