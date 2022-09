Carvalhal rendido a Ricardo Horta: "Pode jogar em qualquer parte do Mundo"

Atual técnico do Al-Wahda elogiou antigo pupilo e comparou-o a Diogo Jota, atual jogador do Liverpool

Muito pretendido pelo Benfica neste último mercado de transferências, Ricardo Horta continua a ser uma das figuras do Braga. Carlos Carvalhal, que orientou o internacional português nos últimos dois anos, acredita no potencial do jogador.

"Os números falam por si. É o melhor marcador da história do Sp. Braga. Comparo-o ao Diogo Jota. Pode jogar em qualquer parte do Mundo porque tem muita qualidade e é um jogador muito completo. Trabalha, interpreta bem o jogo, sabe o que tem de fazer em cada momento... Além disso, é um grande rapaz", afirmou, em entrevista ao jornal Marca.