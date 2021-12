Carvalhal: "Presidente entendeu que eu devia ficar até ao fim e mantenho a alegria"

Treinador do Braga diz não sentir uma pressão extra para sair de uma fase negativa de resultados e aponta ao regresso dos triunfos em Arouca.

Momento da equipa: "Tivemos uma semana completa de trabalho, algo que não tínhamos há muito tempo, com muita gente jovem no plantel e cheia de vontade. Agora vamos ver o resultado e o fruto desse trabalho, perante uma equipa difícil, sobretudo em casa. Vamos esgrimir argumentos."

Manter estilo de jogo com muitas ausências: "Uma das coisas que me foi pedida quando vim para cá foi a aposta na formação. Quando sair do Braga irei ser recordado como o treinador que esteve em três finais e que ganhou a Taça de Portugal, mas também como aquele que mais jovens lançou na primeira equipa; é uma realidade. Tudo tem a ver com a competência; um jogador com 17 ou 37 anos pode jogar desde que mostre competência. Temos dado oportunidades aos jovens. O Braga fez um investimento forte nas instalações, nos quadros de treinadores, na estrutura e agora está a recolher frutos dessa aposta. Um ou outro jogador já se afirmou; os melhores que agarrem as oportunidades. Temos o Moura, o Bruno Rodrigues, o Vitinha... Apesar das ausências e das mudanças no onze, o Braga vai apresentar em Arouca a mesma filosofia de jogo."

Pressão extra para sair de sequência negativa de resultados: "O nosso objetivo é preparar cada jogo para o vencer. Dar o máximo em cada jogo será refletido na classificação no final. É com este tipo de argumentos que vamos para Arouca. A nossa pressão é sempre a mesma, é tentar vencer e dar o melhor de nós."

Confiança dada por António Salvador tira peso dos ombros?: "Não tira peso, é o mesmo. Em relação aos clubes que poderão interessar-se nos meus serviços, insisto que terão de falar com o presidente. Ele entendeu que eu devia ficar até ao fim do contrato e a minha alegria e empenho permanecem iguais."

Reflexos de um calendário menos denso: "Uma equipa que joga na Liga Europa, mais do que na Liga dos Campeões, tem uma pressão extra no calendário. É andar a pisar a linha vermelha, o que traz consequências; exemplo disso é a lesão do Galeno. Penso que vamos ter uma equipa mais fresca, porque quando temos uma semana inteira para trabalhar há uma melhor capacidade de análise dos jogadores, tanto nos aspetos físicos como anímicos. Vamos olhar para o futuro com otimismo. Estamos a preparar jovens com ADN do Braga."

Subida de casos positivos de covid-19: "Temos que estar preparados. De um momento para o outro um jogador pode saltar do onze. Nesse sentido, o grupo tem de estar à altura, sem lamentar a situação e encarando cada desafio para vencer, seja com quem for. Temos de ter a capacidade de ser competitivos e vencer todos os jogos, seja com cinco, seis, sete ou oito ausências."