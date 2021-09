Carvalhal: "Palavras do presidente? Esta minha passagem pelo Braga tem sido um oásis"

Treinador do Braga fez a antevisão do jogo com o Estrela Vermelha, referente à primeira ronda da fase de grupos da Liga Europa, e abordou a chamada de atenção de António Salvador à equipa.

Objetivo de vencer e o registo do Estrela Vermelha: "O Braga não entra para empatar em nenhum campo, mas sim para vencer. É isso que temos feito em todos os jogos. Respeitamos o Estrela Vermelha, que está há 46 jogos invicto em casa e a última vez que perdeu foi em 2019, com o Bayern Munique. Gostamos de grandes desafios e vamos disputá-lo com a intenção de o vencer."

Respeito pelo adversário, mas sem medo: "Respeitamos o adversário, mas não tememos ninguém. O Estrela Vermelha tem bons valores individuais e um bom coletivo. É esse respeito que temos. Vamos com coragem para tentar vencer".

Palavras de António Salvador: "O que o presidente disse foi 'ipsis verbis' o que eu disse depois do empate com o Paços de Ferreira. Concordo em absoluto com o que o presidente disse. Esta minha passagem pelo Braga foi um oásis, porque esta foi a primeira vez que houve queixas em relação à atitude da equipa. Foi um dia menos bom. Vamos abordar este jogo com uma atitude competitiva forte."