António Salvador: "Temos de fazer mais e melhor. Não chega a qualidade..."

Presidente do Braga antes da estreia do emblema minhoto na Liga Europa, na quinta-feira, frente ao Estrela Vermelha.

Expectativas para a Liga Europa: "As expectativas são boas, vamos iniciar esta competição europeia com confiança, por aquilo que o Braga pode vir a fazer e tem feito no passado. O Braga tem história nesta competição, tem estado permanentemente na fase de grupos, tem passado quase sempre à fase seguinte. independentemente do sorteio, não tendo nomes sonantes, é um grupo muito difícil, equilibrado.

Estrela Vermelha: "Provavelmente a equipa com que vamos jogar na quinta-feira é das equipas teoricamente mais difíceis que vamos defrontar, mas sabemos da qualidade do nosso plantel, o valor que temos e a confiança que temos, e vamos preparar-nos para defrontar um grande adversário e vencer o jogo."

Início do campeonato: "Sabemos que temos de fazer mais e melhor do que aquilo que temos feito no arranque deste campeonato, muito mais e melhor do que fizemos no último jogo contra o Paços de Ferreira, porque para se ganhar jogos não chega qualidade, é preciso trabalhar, ser intenso, agressivo, correr, e vamos ter de ter tudo isso na quinta-feira."

Esperava mais vitórias? "Braga tem de entrar em todos os jogos para vencer. Sabemos que não os vamos ganhar todos, agora sabemos que temos de trabalhar, ser intensos, agressivos. Depois se não ganharmos temos consciência que fizemos tudo para vencer. Tenho consciência que poderíamos ter feito mais, que temos de trabalhar mais diariamente para chegarmos aos jogos preparados."

Mudança de ciclo? "Mudança de ciclo no Braga é constante. Ano após ano fazer mais e melhor. Ciclo é inverter os resultados. Acabámos mal no ano passado, não começámos bem e portanto é um ciclo que tem de mudar. Ciclo é pressão permanente para ganhar jogos."