Carvalhal: "Os miúdos... Nós temos aqui um problema, é absurdo"

Carlos Carvalhal fala das regras da utilização dos jovens na equipa principal, após o triunfo sobre o Zorya, 2-0, na última jornada da fase de grupos da Liga Europa.

Análise: "Esta foi uma vitória que deixa um treinador extremamente feliz. Fizemos várias alterações, mantivemos a nossa identidade. Contra uma equipa que fizemos com que o jogo não fosse tão difícil. Qual foi a fórmula? O Zorya é uma equipa habituada a jogar no último terço e muito forte a jogar no último terço, sujeita-se a transições, mas causa muito dano. O que conseguimos fazer muito bem, é que levámos o jogo para meio campo defensivo deles, obrigámos a jogar fora do seu habitat, a cometer erros. O 1-0 apareceu com naturalidade, o 2-0 acaba por ser sequência natural do nosso jogo. Todos os meus jogadores estão preparados para jogar e com uma atitude muito positiva".

Substituições: "Na segunda parte tinha pensado em função do trabalho do Abel, do Schettine... Um trabalho que fizeram de forma exemplar, sabíamos que a determinada altura teríamos de substituir para ganhar dimensão. O Zé Carlos não tem jogado, saiu por desgaste, o Al Musrati pelo João Novais a pensar em segunda-feira, no jogo da Taça".

Alguns jovens que estavam no banco não entraram: "[com] Os miúdos, nós temos aqui um problema. Fiquei a saber, e sei, não é impeditivo de os meter, mas teria de os meter se houvesse uma necessidade absoluta. Porque senão, se os meto a jogar um minuto que seja, não podem jogar nas fases finais dos seus campeonatos, nem nos três jogos finais da sua competição. É absurdo, tem de se mudar isto. Não é olhar para o banco para um miúdo e dizer "eu posso-te meter, porque as circunstâncias permitem que te meta", mas ainda não é como o Rodrigo Gomes, que está sempre convocado e à espreita para jogar, mas são jogadores em que estamos de olho neles, mas não têm ainda uma oportunidade clara para jogar. Estarmos a pôr 20 ou 25 minutos a dar oportunidade de jogar na primeira equipa e depois não pode jogar mais na sua equipa, tem de ser mudado, não está correto. É uma limitação que temos, esta lei tem de ser alterada, limita muito a aposta nos jovens".