Carvalhal cita Rúben Amorim: "A dois minutos do fim do último jogo..."

Declarações de Carlos Carvalhal após a vitória do Braga frente ao Farense.

Jogo: "Contexto do jogo. Três dias depois de um jogo de altíssimo nível, com o Leicester, tivemos um jogo disputadíssimo até ao fim. Claro que deixa marcas do ponto de vista físico e mental. Em função disso, o principal e o objetivo era vencer. Alternamos momentos bons com momentos menos bons, mas fizemos o suficiente para conseguir a vitória, que foi adiada por uma grande exibição do guarda-redes. Podíamos ter aberto o marcador mais cedo, mas fomos premiados na parte final, quando apostámos tudo. Eu tinha dito há pouco tempo que quem sabe se nós muito em breve não íamos marcar no último minuto, como aconteceu ao Leicester. As equipas que estão a disputar as competições europeias, nomeadamente, o Braga, o Benfica e o FC Porto têm sempre algo adicional com que se preocupar relativamente à recuperação. Até porque os jogos estão encadeados uns nos outros, mas penso que temos feito isso muito bem e seguimos em frente. Os meus jogadores foram bravos. Hoje a entrada dos três médios foi importante e o Schettine também para nos ajudar com o golo. E ainda tenho as pessoas todas a dizer porquê que não meti seis avançados e meti um médio".

Vitória importante em termos emocionais: "Era importante vencer por causa do próximo jogo que é com o AEK. Isso sim. Dá uma motivação extra. É melhor recuperar em cima de uma vitória do que de um resultado negativo. Vamos para Atenas com a intenção de ganhar o jogo. O nosso próximo passo é a Liga Europa, fechou o campeonato e agora o foco total é na Liga Europa".

Braga candidato ao titulo: "O Braga luta para ganhar o próximo jogo. Apenas e só. Parafraseando o meu colega Rúben Amorim, a dois minutos do final do campeonato eu posso dizer que assumo qualquer coisa que possa estar para ganhar. Até lá não assumo nada. Temos um plantel curto, foi feito com dois jogadores de posição e quando nos falha um jogador, parece-me óbvio que a gestão complica. Isso é que nos preocupa. O caminho é o que nos preocupa, não é o destino. Temos tudo para disputar a Taça da Liga, estamos a disputar a Liga Europa, continuamos na Taça de Portugal e estamos bem classificados no campeonato".