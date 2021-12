Carvalhal antes do jogo com o FC Porto: "Os índices físicos estão péssimos"

Treinador do Braga fez este sábado a antevisão ao jogo da ronda 14.

Carlos Carvalhal admitiu, na antevisão da visita ao Dragão, onde este domingo defronta o FC Porto, a partir das 20h30, que "os índices físicos estão, obviamente, péssimos" depois do "intenso" jogo com o Estrela Vermelha, na quinta-feira, para a sexta e última jornada do Grupo F da Liga Europa.

Recuperação: "Ainda é um espaço curto de recuperação e os jogadores ainda estão cansados. Em função de uma avaliação, vamos ver quem são os que estão em melhores condições para ter uma equipa competitiva. Isso é o que eu garanto, que vamos ser competitivos, mas teremos de fazer uma avaliação mais cuidada".

Parte emocional: "Emocionalmente, não tenho motivo nenhum para não estar feliz. Três finais, uma conquista, dois apuramentos para os 16 avos de final, venda de jogadores, apostar nos jogadores da formação. Que razão teria para não estar feliz? Se estou feliz, os meus jogadores também. Sabemos a dimensão do momento, num plantel que é diferente do ano passado - não que seja pior ou melhor - e com uma aposta nos jovens. Até parece que não estamos na Liga Europa. Estamos lá, nos 16 avos de final. Li recentemente que fizemos 20 milhões de euros em dois anos com esses apuramentos. Só temos motivos para estar super felizes, mas com os pés bem assentes no chão. Estamos extremamente contentes".

Nos últimos oito jogos com o FC Porto, o Braga só perdeu um. O tempo de recuperação pode ter influência? "Não vale a pena falar disso. Há uma desigualdade gritante, em jogar a uma terça-feira e jogar na quinta. Há uma diferença brutal. As 72 horas ou 96 asseguram uma recuperação mais ou menos razoável. Estamos num período de transformação no clube, com jogadores a jogar duas vezes por semana, e há uns que ainda estão nesse período de adaptabilidade. Não temos um núcleo duro de jogadores habituados a esse processo. Um treinador é sempre preso por ter cão e por ter gato. Se troca e ganha é o maior, se não troca e perde não percebe nada disto... Aqui, é certo, não deixamos cair ninguém e vão avançar os que estarão em melhores condições. Vamos ao jogo para discuti-lo, com um respeito muito grande por uma equipa muitíssimo bem orientada. O Sérgio está a fazer um trabalho fantástico. Será um jogo de extrema dificuldade, num contexto difícil, mas temos de assumir e jogar para ganhar.

Interesse do Flamengo: "Nada tenho a acrescentar. Mantenho a mesma resposta que dei".

Que ilações tirou da goleada sofrida na Luz e que podem ser úteis: "Há sempre ilações a tirar dos jogos todos. Tirámos ilações importantes e retificámos logo a seguir [vitória por 6-0 contra o Santa Clara]. Depois desse jogo fizemos uma das melhores exibições da época. Houve motivos para um acidente, sei que o adepto o que interessa é ganhar, mas não vale a pena falar mais sobre isso".