Carvalhal aborda Superliga e dá exemplo: "O Braga com um décimo dos recursos..."

Declarações do treinador na antevisão ao jogo com o Boavista.

Carlos Carvalhal, treinador do Braga, fez esta terça-feira a antevisão ao jogo com o Boavista, da ronda 28 da Liga NOS, e foi questionado sobre o tema do momento no futebol mundial: a Superliga.

"É um sinal, à escala global, do crescimento dos grandes grupos. São os grandes grupos a tentar abafar os mais pequenos, uma realidade que não acontece apenas no futebol, mas em vários setores. Em Portugal, a distribuição financeira vai para três equipas. Há os mais fortes e os mais fracos, havendo uma justiça diferente para uns e para outros. Se isto for avante, é mais um sinal da sociedade que vamos ter no futuro, ou seja, os mais fortes ficam com mais dinheiro e ignoram os mais fracos", afirmou.

"Se o futebol permitir que isto aconteça, vai ser muito mau para a sociedade, porque daqui a dez anos haverá grandes desequilíbrios. A Superliga europeia á a negação do futebol, é não perceber as suas origens. O futebol nasceu para o povo. Nós, Braga, com um décimo dos recursos de outros conseguimos bater-nos com eles dentro do campo. Ora, isto é um exemplo para a sociedade. Sou completamente contra a Superliga europeia, é a negação do futebol", completou.