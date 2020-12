Carlos Carvalhal: "Temos de jogar como se o Montijo fosse o Zorya..."

Treinador do Braga quer concentração máxima para evitar dissabores numa prova pródiga em surpresas.

O Braga tem aspirações fortes na Taça de Portugal e, apesar de o adversário da quarta eliminatória competir no Campeonato de Portugal, Carlos Carvalhal não quer qualquer tipo de relaxamento no duelo com o Olímpico Montijo, esta segunda-feira, no Jamor.

"Temos tudo a ganhar neste jogo e queremos ganhar. Temos um respeito muito grande pelo Olímpico Montijo e sabemos que para eles é o jogo mais importante, mas, para nós, esta é a partida mais importante das nossas vidas, porque é a próxima. A receita, se é que há uma receita, é esta: levar o jogo a sério, com o máximo de concentração e jogar como se fosse contra o Zorya, na Liga Europa. Temos de ter este tipo de atitude, caso contrário pode haver percalços", avisa o treinador do Braga.

Carlos Carvalhal sublinha que esta é uma prova " pródiga em surpresas", o que se explica pela "motivação de uma equipa e a desfocalização da outra", o que resulta em "jogos mais equilibrados".

Carvalhal rejeita também encarar o jogo com o Olímpico Montijo como uma oportunidade para dar palco aos jogadores mais escondidos. "Não tenho segundas escolhas, tenho jogadores aptos. Os menos utilizados deram uma resposta boa, forte e competitiva no jogo com o Zorya. Tenho todos os jogadores preparados, incluindo miúdos dos sub-23 e da equipa B".