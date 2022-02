Carlos Carvalhal no lote dos mais resistentes: só ficará atrás de Jesualdo e Abel

António Salvador disse há cerca de um ano que pretendia renovar com Carlos Carvalhal, mas o assunto nunca avançou. Há dias lembrou que o projeto com o atual técnico era para... dois anos.

Garantido até ao fim da época por mais do que uma vez, Carlos Carvalhal vai entrar no lote de treinadores do Braga com mais tempo seguido no cargo na era de António Salvador como presidente do clube minhoto.

Desta forma, só Jesualdo Ferreira, com três temporadas e dois meses, e Abel Ferreira, com duas épocas e um mês, ficarão à frente do atual treinador. Cumprindo-se o contrato, Carvalhal igualará Domingos Paciência, também com duas épocas completas no banco arsenalista.