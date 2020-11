Carlos Carvalhal: "Já estive no Sporting, no Besiktas... São muitos anos a virar frangos"

Treinador do Braga pede criatividade à equipa no jogo com o Farense e diz estar tranquilo na questão da gestão do onze e das expectativas dos jogadores.

Setenta e duas horas depois do desafio com o Leicester, para a Liga Europa (3-3), o Braga vai receber o Farense e Carlos Carvalhal espera "um jogo complicado", que vai exigir "empenho, determinação e qualidade" da sua equipa. Em jogo vai estar a manutenção do segundo lugar no campeonato.

Já com David Carmo e Fransérgio como opções depois de cumpridos castigos longos, o treinador admite que não é fácil preparar a equipa sem grande tempo para treinar, embora isso seja uma contingência boa pelo facto de o Braga estar a competir na Europa, e aborda a questão da gestão do onze.

"Azia de quem fica de fora? Já estive no Sporting, no Besiktas, são muitos anos a virar frangos, não é novidade nenhuma. Não temos o Moura e o Nico [Gaitán], o que causa mossa. Obviamente gostava de ter todos os jogadores aptos e frescos, mas não me queixo. O plantel é curto e quando falha alguém recai um esforço maior em determinados jogadores, se bem que tenha atletas com uma boa capacidade de recuperação, algo que me deixa tranquilo", afiançou o técnico, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Farense (domingo, às 20h00).

Com maior ou menor desgaste, Carvalhal refere que o Braga não vai abdicar de apresentar "um futebol positivo" e diz estar preparado para as crescentes dificuldades colocadas pelos adversários para travar a avalancha ofensiva dos minhotos. "A equipa gosta de ter a bola e cada semana é um desafio para nós. Tentámos antecipar o que o Farense poderá fazer, descortinando os pontos fracos do adversário. Temos que ser criativos", rematou.