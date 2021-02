Carlos Carvalhal: "Há um fator neste jogo, a influência do vento forte"

Com o Braga invicto há sete jogos, técnico Carlos Carvalhal elogiou superação da equipa na vitória sobre o Santa Clara e já virou a chave para o jogo contra a Roma, na Liga Europa.

As atenções do SC Braga agora voltam-se totalmente à Liga Europa. Após conquistar a vitória sobre o Santa Clara, no estádio São Miguel, este domingo, o técnico Carlos Carvalhal afirmou que a equipa passa a ter foco total no jogo da próxima quinta-feira, contra a Roma, na Liga Europa.

Análise do jogo: "Foi um jogo em que era importante vencer. Fundamentalmente este desfecho era importante. Nós vínhamos de uma sequência de jogos grandes, com carga emotiva elevada, não é só ligado ao desgaste físico, mas um desgaste psicológico, de concentração desses jogos que foram os dois últimos. E esse risco tínhamos noção que estávamos a correr. A equipa entrou muito bem. Acho que justificamos naquele momento estar a ganhar 1-0, nos últimos dez minutos da primeira parte começámos a baixar um pouco e relaxar mais do que gostaríamos. Na segunda parte, a intenção era fazer o segundo golo, mas há aqui um fator neste jogo que foi a influência do vento forte nessa segunda parte. Houve o mérito também do Santa Clara, que é uma boa equipa. Muitos cantos, muitas faltas, uma resposta da minha equipa excelente".

Equipa aguerrida: "Eu já tenho dito isso, a nossa equipa joga bem, pratica um bom futebol, mas é uma equipa que se tiver que agarrar, ser aguerrida e toda a gente se agarrar, a nossa equipa sabe fazer para não sofrer golo. Mesmo com muitas mudanças conseguimos manter-nos bem defensivamente. Não estávamos satisfeitos em não chegar à frente, queríamos mais bolas na frente. E creio que a tónica bateu-se porque a equipa acima de tudo, a ganhar 1-0, procurou defender o resultado. Correu aqui e ali um risco que não gostaríamos de correr. Buscamos corrigir com substituições. Mas pronto, mantivemos o resultado. O Santa Clara tem qualidade, mas mais uma vez o Matheus [guarda-redes] fez grandes defesas, fez grandes defesas. No fundo, conseguimos aquilo que era o mais importante depois dessa sequência que era vencer e conseguimos em um campo muito difícil".

Um ponto do segundo: "Sim, mas como deve compreender agora fechamos uma janela. Isso tem sido assim: abriu-se a página da Taça Portugal, fechou-se a página da Taça, abriu-se a página do campeonato. Fechamos agora a página do campeonato. E agora vamos à Liga Europa".

Liga Europa: "Vamos agora ter um grande jogo com o Roma na quinta-feira, isso é o mais importante, é o jogo mais importante das nossas vidas porque é o próximo. Defrontar o adversário e tentar fazer um bom resultado contra uma equipa de topo internacional. Essa é a nossa preocupação, os outros pontos, sinceramente não nos preocupa para já".